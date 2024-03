Det er en svært glade foregangspersoner Harstad Tidende møter sent onsdag kveld, få timer etter at UNN-styret enstemmig vedtok å ta imot folkegaven på til sammen 22 millioner kroner. Operasjonsstua der roboten skal plasseres er allerede klar.

Kirurg Bård Soltun, konstituert drift- og eiendomssjef Gina Marie Johansen, ordfører Kari-Anne Opsal og leder av foreningen, Per Inge Strand, er både ydmyke og takknemlige for den enorme folkelige støtten som gjør anskaffelsen mulig.

– Først av alt må vi takke politikere, næringsliv, befolkning og frivilligheten. Det er utrolig stort for oss å vite at alle bidro til å samle inn 22 millioner. Vi klarer ikke å takke hver eneste som har bidratt, derfor gjør vi det på denne måten, sier de.

Ønsket siden 2017

Initiativet til innsamlingsaksjonen kom fra fagmiljøet i Harstad, og Bård Soltun har brukt flere hundre timer på denne saken. Kirurgene satte denne maskinen øverst på sin ønskeliste allerede i 2017. Etter hvert skjønte de at det ikke fantes penger i helseforetaket til at denne ville bli prioritert, og da måtte noe gjøres.

– I dag er det en enorm lettelse, og jeg er helt tom, sier Soltun.

Kari-Anne Opsal, Gina Marie Johansen og Bård Soltun jubler over onsdagens styrevedtak. Foto: Odd Leif Andreassen

Men han påpeker at det likevel har vært morsomt å oppleve den kontante velviljen uansett hvor vi banket på dørene.

– Når pengene var på plass trodde vi styret skulle ta en avgjørelse i oktober. Så kom omorganiseringen i Helse Nord, og alt ble satt på vent. Så fikk vi signaler om at saken skulle opp i mai-møtet, og plutselig var saken klar til dagens styremøte. Det er helt fantastisk. Nå skal vi øyeblikkelig begynne opplæring, smiler Soltun.

En annen av kirurgene som har jobbet for dette er Knut Borch. På telefon fra Danmark, der han er i gang med å lære nye teknikker for bruk av robot, er utrolig lettet og glad.

– Dette er viktig for sykehusets fremtid. Det har vært en hard jobb med å skaffe maskinen. Nå blir det en hard jobb å få den faset inn i sykehuset på en trygg og god måte. Det handler om å få ut det potensial som ligger i denne teknologien, sier Borch.

Det er Foreningen for fremme av forskning, helseteknologi og innovasjon ved UNN Harstad, som sto for innsamlingen, og styreleder Per Inge Strand har ansvaret med å sluttføre forhandlingene og sørge for at den blir bestilt.

– Det har vært jobbet godt i flere uker for å få til den beste avtalen. Vi har dyktige advokater i grupperingen som har bistått med å finpusse avtalen. Samtidig har vi klart å senke prisen slik at vi kommer til å få toppmodellen til samme pris, sier han.

– Harstad på sitt beste

Foreningen legger ikke skjul på at de skulle hatt en monitor til, til opplæring av kirurger.

– I dag gleder vi oss at sykehuset i Harstad vil få den mest moderne operasjonsrobot som finnes på markedet i dag. Så får vi se om vi klarer å skaffe penger til en ekstra monitor. Det vil være svært viktig for opplæring av nye kirurger, smiler Strand.

Ordfører Kari-Anne Opsal smiler usedvanlig bredt da hun kommer stressende inn i foajeen på sykehuset

– Dette er Harstad på sitt aller beste. Dette er byen som løfter seg selv etter håret. Det var vært en utrolig mobilisering med utgangspunkt i fagmiljøet på sykehuset. Det at alle politiske parti, næringsliv, frivilligheten, kapitalmiljøet og befolkningen sluttet så opp, er helt utrolig fantastisk.

Soltun legger til at han ber Opsal sende en stor takk fra sykehuset til alle de politiske partiene og tidligere kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

– Det skal jeg gjøre allerede torsdag for da er det kommunestyremøte.

Gina Marie Johansen sier dette er resultatet av et godt strategisk arbeid over tid fra fagmiljøet på sykehuset.

Og Opsal legger til.

– Det vi nå ser er småbyfordeler, der man kan mobilisere alle gode krefter på tvers av alle miljø, smiler hun.