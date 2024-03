Foreningen for fremme av forskning, helseteknologi og innovasjon ved UNN Harstad har gitt Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilsagn om en operasjonsrobot og en plasmasterilisator med tilhørende utstyr til en verdi av 22 mill.

Foreningen har fremforhandlet en operasjonell leasingavtale med Intuitiv om leveranse av en da Vinci XI inkludert simulator i 5–7 år til UNN Harstad. I tillegg vil Foreningen gå til anskaffelse av en plasmasterilisator med validering, vaskeinnsats og serviceavtale for fem år som leveres direkte til UNN Harstad.

Styremedlemmer var skeptisk til at det ikke er fastsatt en utkjøpspris, og er redd sykehuset kan få en stor regning når leasingavtalen går ut om fem eller sju år.

Kirurg ser inn i en konsoll mens kirurgen i en langt mer presis kikkhullskirurgi. Foto: Per-Christian Johansen

Godkjent av Helse Nord

Bakgrunnen for gaven er at det i fjor sommer/høst ble samlet inn nær 15 millioner kroner fra næringsliv og befolkningen. I tillegg bevilget Harstad kommune inntil åtte millioner kroner til fullfinansiering av innkjøp av roboten som har en kostnad på rundt 22 millioner.

Einar Bugge, fungerende administrerende direktør orienterte styret om at gaven har vært vurdert opp mot regelverket og er godt innenfor det sykehuset kan ta imot.

– Det har vært innsamling i Harstad, Narvik og Mo i Rana, Helse Nord var opptatt av denne type gave ikke skulle ha innvirke på funksjonsoppgaver. Dette er nå avklart, og Helse Nord syntes det var greit at styret kan behandle denne saken.

– Operasjonene roboten skal brukes til gjøres allerede i dag i Harstad. Får man en operasjonsrobot følger det med ekstra kostnader på 2.7 millioner i økte kostnader. De økte kostnadene veies opp med at sykehuset opererer flere pasienter, ser ikke behov for økt bemanning. Denne har stått på ønskelisten til Harstad i flere år. Dette er en gave som er svært etterlengtet lokalt, og vil være viktig for sykehus.

I Narvik er det også samlet inn penger til robot og på styret ble det informert om at det vil komme en egen sak senere.

Fullverdig bukveggs senter

Arbeidsgruppen ved UNN Harstad Bård Soltun, urolog og robotkirurg, og Brigitte Maurer, avdelings leder Kirurgisk avdeling Harstad har til styret presisert følgende: «For UNN vil anskaffelse av robot til avdelingen i Harstad føre til at sykehuset blir et fullverdig bukveggs senter. Færre pasienter må sendes til andre sykehus. Lokal behandling gir reduksjon av ventetid innen alle spesialitetene. Fleksibilitet innad i UNN økes. Kompetanse på robotkirurgien finnes allerede blant avdelingens kirurger. Videre vil robotkirurgi kunne bidra til å beholde og eventuelt øke antallet regionale inngrep. Mange slike inngrep er teknisk krevende, og operasjonsrobot oppfattes som nødvendig for å kunne sikre høy nok kvalitet.»

Videre skriver de:

«I tillegg til å gi pasientene bedre pleie og behandling, vil denne ressursforsterkingen gjøre det enklere å beholde og rekruttere medarbeidere og kirurgisk personell med høy kompetanse. Operasjonsrobot gir klart bedre ergonomi for kirurgen, som kan sitte avslappet og uanstrengt i timer uten å bli fysisk påvirket. For helseforetaket som helhet vil tilførsel av operasjonsrobot i Harstad ytterligere styrke fleksibiliteten i organisasjonen, hvor utveksling av både pasienter og kirurger muliggjøres på en helt annen måte enn i dag. Operasjonskapasiteten kan fordeles bedre noe som kan bidra til reduksjon av ventelister samt bedring av pakkeforløpsfrister i tillegg til effektivisering av opplæring av nye kirurger.»

Trond Mohn ga også en gave

I tillegg vedtok styret å ta imot en v helkropps PET/CT til en verdi av 95 millioner. Trond Mohn har gitt gaven.

– Undersøkelsestiden går ned, mindre stråling for pasienten, Veldig bra for barn og andre som synes det er krevende å ligge i en skanner. I tillegg omfatter gaven fem millioner til ombygging, opplæring og servicekostnader de første to årene. Ventetiden på PET-senteret er for lang, men med den nye maskinen kan flere behandles på dagtid, men det kan også bli aktuelt med kveldsskift for å få ned ventelistene. Økonomisk mener vi dette er økonomisk forsvarlig å få denne superskanneren som gave. Målet er at den skal være i drift ved årsskiftet og gaven må godkjennes Helse Nord, sier Einar Bugge, fungerende administrerende direktør