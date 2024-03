Forutsetningen er at roboten skal kjøpes til sykehuset i Harstad.

I fjor sommer/høst var det et enormt folkelig engasjement for å samle inn penger til operasjonsrobot til UNN Harstad.

Nærmere 15 millioner ble på rekordtid samlet inn av folk og næringsliv. I tillegg bevilget kommunestyret i Harstad inntil åtte millioner.

Direktøren i UNN har følgende forslag til styremøte førstkommende onsdag.

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere gave fra Foreningen for fremme av forskning, helseteknologi og innovasjon ved UNN Harstad til anskaffelse av operasjonsrobot til UNN Harstad.

2. Styret retter en stor takk til stiftelsen og de mange private og offentlige giverne som har bidratt til denne sjenerøse gaven, som vil være et viktig bidrag for å videreutvikle UNN og UNN Harstad for fremtiden.

I saksutredningen til styret står det at «Kirurgisk avdeling i Harstad har bred kompetanse innen minimalinvasiv kirurgi. Som ett av få lokalsykehus i Helse Nord tilbys kikkhull, kreftkirurgi på tykktarm, i tillegg til et bredt tilbud innen godartet tarmkirurgi. Som eneste rene lokalsykehus i Nord-Norge gjøres kikkhullskirurgi på nyre. Sykehuset i Harstad er UNNs flaggskip innen brokkirurgi, og har etablert landsdelens eneste brokksenter. Her behandles pasienter fra hele Nord-Norge.»

Så står det_ «Etablering av operasjonsrobot ved UNN Harstad påvirker ikke UNNs vedtatte strategier eller prioriteringer. Operasjonsprosedyrene som legges til grunn for etableringen utføres allerede i dag ved UNN Harstad, og anskaffelsen vil være viktig for videreutvikling av kikkhullskirurgien og brokksenteret ved sykehuset. Etableringen vil gi UNN mulighet til å tilby et helhetlig behandlingsopplegg for pasienter i hele regionen.»

UNN slipper å bære driftskostnadene de første fem-sju årene, siden foreningen har forhandlet fram en leasingavtale. Når denne leasingavtalen går ut kan UNN fritt fratre avtalen, eller de kan også overta eierskapet.

Overlege Bård Soltun har vært en av pådriverne for en operasjonsrobot til Harstad. Foto: Odd Leif Andreassen

Hver operasjon er dyrere med en robot enn tradisjonell kikkhull. Årlig merkostnad er beregnet til nærmere 3,4 millioner. Men roboten gir også sykehuset mulighet til å behandle flere pasienter og merinntektene er beregnet til vel 4,4 millioner.

Dette er en operasjonsrobot: Vis mer ↓ En operasjonsrobot er et avansert verktøy for kirurgene. Det betyr ikke at operasjonsroboten selv kan utføre en operasjon, det er kirurger som manuelt må operere ved å se og styre operasjonen gjennom roboten. Under operasjoner står operasjonsroboten og konsollen, som legene ser inni, i selve operasjonssalen

Sykehuset i Harstad regner med å behandle rundt 300 pasienter årlig med Vinci XI.

En operasjonsrobot gir sikrere og mer presise inngrep. Roboten erstatter den tradisjonelle kikkhullskirurgien i de fleste tilfeller. Et inngrep med denne maskinen gir kortere liggetid, færre intensivdøgn, færre blødninger og redusert behov for blodoverføringer.

Overlegene Knut Borch (t.v.) kirurg ved UNN Harstad og Andrew de Deaux, generalsekretær i den Europeiske brokkforeningen mener en robot vil gjøre livet lettere både for pasienter og kirurger. Foto: Odd Leif Andreassen

Men det er ikke alt. Pasienten får færre alvorlige og ressurskrevende komplikasjoner og færre reoperasjoner.

Operasjonsrobot er ikke noe nytt innen helsevesenet. Bare i Norge har den vært i bruk i 19 år, den første ble tatt i bruk på Radiumhospitalet.

Her er listen over gaver fra næringslivet. Private givere ga vel én million.