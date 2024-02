– Det er behov for å bruke deler av parkeringsplassen som riggområde for materiell som skal heises opp på tak, og gammelt ødelagt tak som skal heises ned. Området vil bli gjerdet inn og avsperret, sier prosjektleder for prosjekt og utbygging ved UNN Harstad, Stig-Håkon Jensen.

Torsdagens storm tok med seg store deler av sykehustaket. Under reparasjonene, vil det bli endringer på parkeringa for både besøkende og ansatte. Parkering for bevegelseshemmede vil bli flyttet.

– Ny parkering blir merket. Det vil også bli etablert ekstra parkeringsplasser i huken forbi kapellet.

Det vil i tillegg bli anleggstrafikk rundt sykehuset den kommende tiden, og UNN ber alle vise aktsomhet ved ferdsel på og rundt parkeringsområdet i bakgården.

Pasienter som har time ved sykehuset oppfordres til å møte opp i god tid.