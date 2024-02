– Det jobbes med å kartlegge det totale skadeomfanget på taket, opplyser UNN til VG.

Det er satt kriseledelse som følge av situasjonen.

– Vi oppfordrer at folk ikke beveger seg i området rundt sykehuset, sier Per-Christian Johansen, kommunikasjonsrådgiver ved UNN.

Løse gjenstander ved sykehuset i Harstad. Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

– De som har time fra nå og utover ikke kan komme på sykehuset, sier han.

I tillegg har politiet sperret veien omkring sykehuset.

– Akuttberedskapen har vi kontroll på, den blir ikke berørt. Det er etablert en alternativ inngang, sier Johansen.

VG har snakket med en om er innlagt på sykehuset. Han så takplatene rett for han vinduet sitt.

Han vil ikke ha navnet sitt på trykk.

– Jeg hørte og kjente at det ristet veldig, så ser jeg store bygningsmasser, isopor og tre fly rundt og beise ned i bakken, sier han.

– Det spredde seg over et stort område og i forskjellige sidegater. Det er byggemasser foran ambulanseinngangen, hovedinngangen og egentlig over hele sykehuset.

– Hva ser du når du ser ut av vinduet nå?

– En helt hvit vegg. Jeg ser ingenting, noen billys i det fjerne, men veldig dårlig sikt.