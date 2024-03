Frp-politikeren mister også muligheten til å representere partiet. Det opplyser Frp på sine nettsider.

– Vi ser svært alvorlig på saken der Per Willy Amundsen deltok i diskusjon på Facebook på en svært uheldig måte. Det ble fremsatt uttalelser som er fullstendig uakseptable, sier Anni Skogman, leder for Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg, som har bestemt sanksjonene.

Amundsen publiserte flere innlegg på Facebook tidligere i mars med uttalelser om arabere, islam og kvinner.

Innleggene skapte sterke reaksjoner, og flere har anmeldt ham for å kommet med hatefulle ytringer. I forrige uke ble det klart at Oslo politidistrikt har startet etterforskning av Frp-politikerens innlegg.

– Forstår at det ikke skulle skjedd

I organisasjonsutvalgets behandling av saken har Amundsen selv hatt mulighet til å uttale seg. Det har han gjort.

– Vi oppfatter at Amundsen har forstått at dette ikke skulle ha skjedd, og lovet at det ikke vil skje igjen. Det har vært en del av vår vurdering når vi har fattet vårt vedtak og vurdert om han skal kunne velges til verv i Fremskrittspartiet i fremtiden, sier Skogman.

– Streng reaksjon

Utvalget har lagt vekt på at Amundsen fratrådte som justiskomiteens leder etter kort tid i samråd med partiledelsen.

Nå har de kommet fram til at han i tillegg fratas alle verv i partiet, utover å være stortingsrepresentant fra Frp.

Amundsen vil ikke kunne være delegat til landsmøte, medlem av landsstyret, medlem av årsmøter i fylkes- og lokallag eller observatør i Troms Frp fylkesstyre ut året. Han kan heller ikke velges til andre verv på vegne av eller i FrP.

I tillegg fratas han retten til å delta på møter, kurs og konferanser i partiets regi frem til 31. januar i 2025.

– Sammen med at Amundsen ikke lengre er leder av stortingets justiskomite er hans muligheter til å påvirke politikk- og organisasjonsutforming ut året begrenset. Dette er samlet en streng reaksjon, sier Skogman.