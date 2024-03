Selv hevder Per-Willy Amundsen at han ikke har gjort noe ulovlig. Det kan han også ha rett i, men så betent som denne saken er blitt, er det til alle parters beste at politiet igangsetter etterforskning.

For hovedpersonen selv er dette selvsagt en belastning. Men gitt at den tidligere justisministeren har rett i sin vurdering av skyldspørsmålet, vil det tale til hans ettermæles fordel at politiet i så fall konkluderer med at han ikke har kommet med straffbare, hatefulle ytringer. For hans videre politiske liv, vil nok utfallet av etterforskningen ha mindre betydning. På den arenaen er det andre og sterkere krefter i sving.

Stormen av reaksjoner etter Amundsens Facebook-innlegg, har levnet liten tvil om et opprivende etterspill. Spesielt overraskende er det derfor ikke at saken også har havnet på politiets bord. Amundsen har over lang tid gjort seg bemerket som en kontroversiell politiker, og det er åpenbart at han har meningsmotstandere som har ventet på anledningen som nå har bydd seg.

Samtidig er det grunn til å understreke at det foreløpig er snakk om anmeldelser som rutinemessig følges opp av politiet gjennom videre etterforskning. I så måte er det også grunn til å minne om et grunnleggende rettsprinsipp som også gjelder for kontroversielle og grovt utskjelte politikere. Også Per-Willy Amundsen er å anse som uskyldig inntil en domstol mener å kunne bevise det motsatte. Men at han så til de grader har krysset grensen hva gjelder folkeskikk og akseptabel atferd, hersker det ingen tvil om. Gjennom uanstendig oppførsel, blant annet i beruset tilstand, har han ikke bare dummet seg ut. Mye taler for at det her er snakk om et politisk banesår. Selvpåført sådan.

Det er for tidlig å spå utfallet av Frps interne behandling, men det ligger an til å få et alvorlig utfall for politikeren som inntil søndag var leder av justiskomiteen på Stortinget. Fremskrittspartiet har ved tidligere anledninger vist at selvjustisen kan være nådeløs, og den interne splittelsen som har kommet til overflaten de siste dagene, taler ikke akkurat til Amundsens fordel. Tvert imot.

I ytterste konsekvens kan Frp konkludere med at Per-Willy Amundsen skal ekskluderes. Det vil i så fall være et endelig punktum for hans rikspolitiske karriere når denne stortingsperiodens utløper om halvannet år. Uansett vil den interne straffen være på et nivå som mildt sagt vil være krevende å håndtere med tanke på Amundsens videre liv i politikken.

Så er det trist da, at det politiske ettermælet til Per-Willy Amundsen vil være farget av tankeløs aktivitet på sosiale medier i de små timer. Og ikke for snart 15 års tjeneste på Stortingets Tromsbenk. Ja vel, har han vært kontroversiell, men han har også vært den som har vært langt framme i skoene i saker som har hatt betydning for Harstad spesielt og Nord-Norge generelt.

Men så nådeløst kan det være, når man ikke evner å klappe igjen laptopen i tide.