Skrevet av: Adjunkt Peter Stenvang

Saken med Kongsvik skole og elever sine utfordringer med lang skoledag, er ikke bra. Det er ikke noe bra for elever i første klasse å komme seg tidlig opp på morgenen, og kjøre med buss til skole på annen side av sundet.

Det er bestemt ikke bra å stenge skolen i et nydelig lokalsamfunn. Et lokalsamfunn der mamma og bestefar har hatt skolegangen sin. Hvor er velferdssamfunnet? Velferdssamfunnet der alle folk har tilgang til skole, barnehage og sjukehus der de bor?

Jeg husker første skoledag med elevene fra Kongsvik på Skånland Skole. De elevene var nervøse - og sikkert også nysgjerrige. Nå er skoleåret mer enn halvveis gjennomført og situasjonen en annen. Jeg kan ikke si hva elevene fra Kongsvik egentlig tenker og synes om å gå på Skånland Skole. Men jeg kan si hva jeg opplever.

Jeg opplever at våre elever på Skånland Skole stort sett trives. Der er lite mobbing på skolen viser trivselsundersøkelse. Skånland Skole med omkring 40 ansatte har undervisning der lærerne samarbeider om å gi alle elever undervisning, så elevene opplever at det gir mening å komme seg på skolen. Vi lærere hjelper hverandre, slik at når elevene møter utfordringer, da kan vi hjelpe de, motivere de og se de, der de er i sin personlige og sosiale utvikling. Uansett hva som skjer i fremtiden med skolene i Tjeldsund kommune, er det en ting som er viktig. Vi må hjelpe barna med skolegangen sin. Vi må støtte våre barn med de utfordringer de har. Vi må finne løsninger for våre barn.