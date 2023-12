– Vanskelig å skrive, men på tide, skriver den nå på ny gravide influenceren i en post fredag ettermiddag.

– På min andre ultralyd viste det seg at hjertet hadde sluttet å slå, det var ikke lengre noe liv i magen – selv om alt hadde vært fint forrige gang, skriver Sofie Steen Isachsen (28), som hun egentlig heter.

– Da hadde jeg allerede vært gravid såpass lenge, og gledet meg så mye, at det kom som et enormt sjokk. Sykehuset som ga meg beskjeden måtte gi meg et skriv med hjem, hvor de forklarte hva som hadde skjedd – fordi jeg hadde så panikk og nektet at det var sant.

I posten skriver hun at hun nå er 20 uker på vei.

Men også at den nåværende er hennes andre graviditet i år. Og at den første da var det beste som hadde skjedd henne, etter å ha følt lenge på at livet hennes var overfladisk, manglet mening og etterhvert ble ganske mørkt.

Hun forteller også at nyheten var formidlet til familier og venner, med glede og stolthet. Kjæresten hadde ifølge Sophie Elise allerede kjøpt en liten bamse til det kommende barnet.

