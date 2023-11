Influenser, forfatter og gründer, Sophie Elise skal bli mamma.

– Jeg er så takknemlig for det lille mennesket som vokser i magen min, skriver hun på Instagram.

– Jeg tror absolutt at skandalene det siste året har banet vei og gjort meg klar for mammarollen. Jeg tror alt skjer for en grunn – det var dette som skulle få meg ut av mørket og gi livet mitt mening igjen, sier hun til magasinet Elle.

Sophie Elise kan stolt fortelle at hun er cirka 4 måneder på vei, med termin i slutten av april.

Hun bor for øyeblikket i Trondheim sammen med kjæresten Vegard. Planen er å bo der frem til neste sommer, har hun tidligere uttalt.

GRAVID: Under pressetreffet til serien «Girls of Oslo» skjulte Sophie Elise graviditeten. Nå letter hun på sløret, og røper at hun er 4 måneder på vei. Foto: Frode Hansen / VG

– Jeg har jo fantasert om det, men jeg har vel sett på det som at livet kan gå begge veier. Enten får jeg barn, eller så får jeg ikke barn. Og begge deler har føltes fint. Men – dette er virkelig det største som har skjedd meg, og jeg er så takknemlig for at jeg får lov til å oppleve dette sammen med kjæresten min, Vegard. Nå starter det hittil viktigste kapittelet i våre liv, sier Norges kanskje mest kjente og omtalte influenser.

De to ble et par tidligere i år, men har hatt jevnlig kontakt siden de var kjærester i 14-15-årsalderen. Han var derfor ikke en fremmed da de for alvor tok opp kontakten igjen.

– Jeg er veldig lykkelig, uttalte hun til VG under presselanseringen til «Girls of Oslo» tidligere denne måneden.

– Har tanken om mammarollen forandret deg som person?

– Jeg merker allerede nå at den har gjort meg mer selvsikker og trygg på at jeg vet hva som er best. For du må nesten ha den trua på deg selv. Jeg har alltid vært en som tilgir lett, men det har forandret seg helt de siste månedene. Nå ønsker jeg overhodet ikke å ha folk i livet mitt som jeg ikke vil ha rundt barnet mitt, svarer hun til Elle.

Den siste tiden har hun postet innlegg på sosiale medier hvor hun har hintet til at hun snart skal avsløre noe for følgerne sine.

«Gleder meg til å dele alt, 2024 blir mitt aller beste år», la hun ut i midten av september.

I slutten av oktober la hun også ut følgende:

«Vet at oppdateringen min ikke er den beste, meen lover det har sin grunn og den får dere vite om ikke så alt for lenge».

På spørsmål fra Elle om hva hun ser mest fram til med å bli mamma, er det å «bli kjent med den lille i magen».

– Hvem han eller hun er, og hva slags personlighet barnet har. Hva babyen får fra meg og pappaen sin. Det er jo et helt nytt menneske som kommer inn i livet mitt med egne behov og personlighet, og det gleder jeg meg veldig til. Jeg er veldig spent på hvem jeg kommer til å bli som mamma, men det er skremmende å ha så lite kontroll.

SE VIDEO UNDER: Viser frem kjæresten

Sammen med ungdomskjæresten

I mai i år avslørte Sophie Elise at hun er blitt sammen med ungdomskjæresten sin.

Hun har foreløpig vært forsiktig med å vise kjæresten frem offentlig, men har delt kryptiske bilder av de to og forteller hvor forelsket hun føler seg.

Til VG uttalte hun under presselanseringen til «Girls of Oslo» at hun nyter tiden der han ikke er en offentlig person, slik som henne.

– Jeg synes det er veldig deilig. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men jeg er en veldig offentlig person, så det jeg gjør ute og hvordan jeg er, får man alltids høre om og kan skape rykter osv. Han er jo fortsatt fri på en måte. Han slipper å ha den lasten det kan være, og det er også deilig for meg.