Det har gått over et halvt år siden Stian Hole forsvant, 41-åringen var i et rusmiljø i Bodø og hadde reist til Hamarøy der han oppholdt seg da han ble borte 7. juni. To dager etter ble han meldt savnet.

Storebror Morten Hole undersøkte miljøet han visste broren vanket i. Han kjørte rundt og ringte til folk han visste Stian hadde hatt kontakt med.

– Jeg ville finne opplysninger som kunne bringe oss nærmere, sier Morten til VGs Krimpodden.

Hør episoden om Stian Hole som forsvant i sommer her:

Politiet har gått ut med overvåkningsbilder fra Joker-butikken på Storjord på Hamarøy som er den siste observasjonen av 41-åringen. Der handler han sammen med minst en mann. På videoen, som er vist på Åsted Norge på TV2, ser vi at han blant annet handler melk, smertestillende og en bukett med roser.

– Han var en som var veldig, veldig glad i å fiske. Så jeg ser for meg at jeg har vært og handlet til en fisketur. Men når jeg ser på disse overvåkningsbildene så jeg ser jo at han virker litt stresset i kroppsspråket, og kanskje ikke har det så bra akkurat her, sier storebroren.

STOREBROR: Morten Hole (44) var selv ute og undersøkte miljøet som Stian vanket i. Foto: Privat

På bildene har Stian Hole på seg en kamuflasjefarget caps og en stor svart hettegenser. Disse klærne ble funnet gjennomvåte ved noen hytter på Hamarøy. Ifølge politiet hadde noen brutt seg inn og tatt klær, en havfiskestang og en hov. Broren har vært der ute selv for å finne svar.

– Jeg vil få svar på mange spørsmål som vi har. Men det er åpenbart at jeg kommer hjem med flere spørsmål enn når jeg dro.

– Hvorfor det?

– Jo, fordi at det er veldig mye sånne mystiske ting. Altså, hvorfor har man knust disse rutene, og hvorfor har noen vært der inne? spør Morten Hole.

LEIRPLASS: Her på Herøysletta skal Stian Hole ha oppholdt seg. En lavvo, en bålplass og en sykkel. I lavvoen lå det turutsyr. Da broren kom dit og politiet undersøkte ble de ikke sikre på at det var der han faktisk hadde vært. Foto: Avisa Nordland

Noen uker etter at Stian Hole forsvant, begynte broren å få høre rykter om hva som kunne ha skjedd. Han beskriver rykteflommen som så massiv at han og kona så seg nødt til å kontakte en politimann som de kjente privat.

– Det var helt konkrete rykter om at han Stian var blitt drept, sier Morten Hole.

I slutten av november aksjonerte politiet og pågrep tre personer.

– Vi har pågrepet og siktet tre personer for drap, eller medvirkning til drap. En av disse tre er den samme personen som har vært siktet for drap siden i sommer, og en av personene har vært siktet for falsk forklaring i saken fra omtrent samme tidsrom, sa politiadvokat Torje Imøy i Nordland politidistrikt den gangen.

En kvinne og to menn ble varetektsfengslet. Ingen av dem erkjenner straffskyld og ingen av forsvarerne deres ønsker å kommentere saken.

Politiet ønsker å forlenge varetektstiden fordi de fortsatt mener det er fare for at de pågrepne kan ødelegge bevis.

De tre som er siktet, skal ha vært sammen med Stian Hole den siste tiden før han forsvant.

– Den savnede har også hatt delvis tilhold hos en av de siktede, sier politiadvokat Øyvind Rengård til VG.

SAVNET: Stian Hole (41) har vært borte i over et halvt år. Foto: Politiet

Det har gått et halvt år siden broren forsvant, og håpet om å finne ham er noe broren tenker på hver dag. Skrekken er at broren har forsvunnet på havet.

– Da minsker jo sannsynligheten for å finne ham. Det er jo veldig djupt der og det er sterke strømmer. Vi kommer kanskje aldri til å finne ham. Det gjør noe med deg å gå med denne belastningen. Det er en del av det vi har hatt hver dag i over seks måneder, sier Morten Hole.

Nå står høytiden for døren.

– Jula kommer til å bli veldig spesiell. Mamma mangler jo en sønn som skulle vært til bords, sier Morten Hole.