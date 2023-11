Stian Hole ble sist sett 7. juni i år da han handlet på en butikk på Storjord i Hamarøy kommune.

Han skal så ha oppholdt seg i en lavvo på Herøysletta, på halvøya nord for Bognes, ifølge Avisa Nordland. Her skal han ha drevet med fiske, som er en av hans favoritthobbyer.

To dager etter siste sikre observasjon, ble han meldt savnet. Siden da har politiet fulgt alle spor i søket etter mannen.

Saken har vært etterforsket bredt ut fra flere hypoteser om hva som kan ha skjedd.

En person ble i sommer siktet for drap eller medvirkning til drap, og en annen person ble siktet for falsk forklaring.

Tirsdag aksjonerte politiet på nytt og pågrep tre personer.

– Vi har pågrepet og siktet tre personer for drap, eller medvirkning til drap. En av disse tre er den samme personen som har vært siktet for drap siden i sommer, og en av personene har vært siktet for falsk forklaring i saken fra omtrent samme tidsrom, sier politiadvokat Torje Imøy i Nordland politidistrikt.

Imøy kan ikke gå nærmere inn på vedkommendes tilknytning til hverandre

Advokat Tor Haug er forsvarer for en av de siktede. Han forteller at klienten hans ikke erkjenner straffskyld.

– Min klient har vært i avhør i hele dag. Han står ved forkaringen han ga første gang han ble pågrepet i juni, om at han har ikke noe med dette å gjøre, sier Haug til VG.

Den siktede ble pågrepet og tatt inn til avhør og løslatt i juni, og har vært i flere avhør siden, opplyser advokaten.

På spørsmål om hvilken relasjon siktede har til Stian, svarer Haug at han ikke vil uttale seg om det.

Pågripelsene kommer som et resultat av den informasjonsinnhenting politiet har foretatt siden sommeren.

De tre siktede vil alle bli fremstilt for varetektsfengsling.

– Da vil politiet be om to uker med full isolasjon, sier politiadvokaten.

Han kan ikke gå nærmere inn på hvorfor de ber om full isolasjon av etterforskningshensyn.

Av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå nærmere inn på detaljer fra etterforskningen, eller hva som er årsaken til at tre personer nå er pågrepet og siktet i saken.

– Dette er en alvorlig sak hvor politiet har gjennomført omfattende søk etter en savnet person i over fem måneder, samtidig som vi har etterforsket hvorvidt savnede kan ha blitt utsatt for en straffbar handling, sier politiadvokaten.

Det understrekes at saken fortsatt etterforskes bredt ut fra flere hypoteser om hva som kan ha skjedd med Stian.

– Det er summen av flere ting som gjør at politiet nå har foretatt pågripelser og at de pågrepne blir fremstilt for varetektsfengsling, sier politiadvokat Imøy.

VG har forsøkt å komme i kontakt med bistandsadvokat for Stians pårørende, Kristin F. Hammervik, men har foreløpig ikke lyktes.