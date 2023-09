Kjører premiere i Harstad på dokumentarfilm etter helikopterulykken på Grytøya i 1972

Fem unge amerikanere omkom. De ga sitt liv i tjeneste for Nato. Akademi-ringen til andrepiloten ble 21 år senere funnet på fjellet på Grytøya og til slutt returnert til familien. Nå er det laget en dokumentarfilm som omhandler episoden. «The ring and the mountain», som har premiere på Thon Hotel Harstad torsdag kveld, 7. september.