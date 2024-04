Bård Soltun sier at onsdag er en stor dag.

– Styret i Unn sa dette var den best forberedte saken lagt fram til styret. Noe av årsaken til at styret vedtok denne anskaffelsen, sier Soltun.

Prosessen har tatt halvannet år.

– Forhåpentligvis er roboten i drift før sommeren. Det er en stor takk til alle som bidro til å få dette til. Engasjementet fra alle er rørende. Dette løfter kvaliteten på kirurgen. Vi har det beste utstyret i verden. Vi har flinke fagfolk på sykehuset. Gleder oss voldsomt å komme i gang, sier Soltun.

Rudi Christensen, Per Inge Strand og Sverre Utvåg var viktige økonomiske bidragsytere Foto: Odd Leir Andreassen

Vidar Theodorsen fra leverandøren i Intuitiv sier det har vært veldig mange som har fulgt med i prosessen.

– Mange mente roboten skulle kun være på de store universitetssykehusene, men nå har dere klart å skaffe den til et mindre sykehus. Vi er imponert over det de har fått til i Harstad.

Bidragsytere og ansatte feiret med kake Foto: Odd Leir Andreassen

Theodorsen sier at tekniker opplyser at alle tester er ok.

– Vi har et systematisk treningsopplegg for alle ansatte. Det tar fire til åtte uker med trening. Vi ønsker å komme i gang med pasientbehandlingen så raskt som mulig, sier Theodorsen.

Til høsten planlegges det en åpen dag der alle harstadværinger som vil kan få bruke en robot.

– Det er vanskelig å forklare se hva dette er. En åpen dag for at alle som vil kan prøve roboten kan være en smart måte å takke for gaven, sier Theodorsen.