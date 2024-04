Folkegaven til 22 millioner hadde vært på en lang reise fra fabrikken i Amerika, via leverandørens sentrallager i Amsterdam (Nederland) og de siste 3.000 kilometerne på lastebil til Harstad.

Soltun har problemer med å holde det største gliset tilbake, men er sikker på at dette utstyret vil gjøre at Harstad er helt fremst i den teknologiske utviklingen.

– I dag er det bare glede og lykke. Det er fantastisk å se at fokus på fag og pasienter når fram. Med denne maskinen kan Harstad være med på teknologiutviklingen, smiler han.

En stor dag for kirurg Bård Soltun. Her tar han et skikkelig titt på det etterlengta utstyret. Bak er Vidar Thorsteinsen fra leverandøren Intuitive og avdelingsleder ved kirurgen Brigitte Maurer. Foto: Odd Leif Andreassen

22 millioner på rekordtid

Det var i fjor sommer at Kirurgene Bård Soltun og Knut Borch fikk med seg byens kapitalkrefter og startet en stor innsamlingsaksjon. Responsen ble umiddelbar, og næringsliv, privatpersoner, frivilligheten og ikke minst politikerne med ordfører Kari-Anne Opsal i spissen sørget for at det på rekordtid ble samlet inn 22 millioner kroner.

Her kommer roboten ut av heisen i tredje etasje med Bård Soltun (t.v.) og Vidar Thorsteinsen. Foto: Odd Leif Andreassen

Når pengene var på plass skulle Unn-styret formelt ta imot gaven, og det ble litt bekymring da styret utsatte å behandle denne gaven. Men 20. mars kunne endelig de ansatte på sykehuset heise flagget og det tok bare dager før roboten var bestilt.

– Det var noen få formelle ting som måtte på plass, men det ryddet vi raskt av veien, og bestilte den. Få uker etter styrevedtaket kunne vi trille den inn på operasjonsstue sju. Her skal de ansatte trene på denne noen uker før den behandler pasienter, sier Soltun.

Onsdag var også en stor dag for operasjonssykepleierne. Daniel Vul (t.v.), Gunn Anita Vasshaug, Kristin Mikalsen, Anette Pettersen, Lone Malmo, Chatrine Lindrupsen, Linn Kildal Eriksson og Confidence Eyram Kassal. Foto: Odd Leif Andreassen

– En ny epoke starter nå

Harstad Tidende fulgte operasjonsroboten de siste meterne fra lasteplanet til operasjonssal nummer sju. Det var ikke vanskelig å merke spenningen hos de ansatte, og nysgjerrigheten var stor hos flere. Det er mange fag som kommer til å være involvert når den tas i bruk på pasienter.

Vidar Thorsteinsen (t.v.), seksjonsleder Ingrid Langnes og kirurg Bård Soltun med operasjonsroboten i operasjonsstua. Foto: Odd Leif Andreassen

Seksjonsleder ved operasjon, Ingrid Langnes sier dette er en ny æra for sykehuset.

– Jeg har vært her i 30 år. Da jeg begynte var kikkhull det nye og spennende, og i dag står det en splitter ny robot på operasjonsstua. Nå starter en ny ære for sykehuset og vi på operasjon starter en helt ny epoke. Denne er ikke bare et løft for oss, men vel så mye for pasientene.

Chatrine Lindrupsen (t.v.), Vidar Thorsteinsen, Ingrid Langnes og Bård Soltun. Foto: Odd Leif Andreassen

Hun forteller at for de ansatte er dette noe helt nytt og derfor må de gjennom et opplæringsprogram.

– Mai og juni vil gå med til opplæring for alle fagene. Selv om noen kirurger har vært borti robotkirurgi tidligere, er den helt ny for oss. Dette er så spennende og vi gleder oss, sier hun.

Roboten som nå står på sykehuset er den 26. i Norge.

Det er Intuitive som har levert supermaskinen, og firmaets norske representant Vidar Thorsteinsen er til stede og hjelper til med utpakkingen.