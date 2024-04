I mars annonserte nåværende sjef for Kystjegerkommandoen, Sten Richard Larsen, at han forlater jobben han har hatt siden 1. januar 2020. For han går turen videre til Ukraina som forsvarsattaché i Kyiv.

– Når jeg forlater denne jobben er det med god samvittighet om at det har blitt gjort masse endringer. Vi har virkelig bygd oss opp til å bli en nyttig og relevant avdeling for forsvaret vårt, sa Sten til Harstad Tidende i mars.

Om ikke mange månedene flytter Sten Richard Larsen til det krigsherjede landet for å starte i ny jobb. Foto: Margrethe Nermark

Hvem som skal ta over er enda uvisst, men tre personer har søkt på stillingen.

Forsvarets forum har publisert søkerlisten, der to kommandørkapteiner og en orlogskaptein står på lista: