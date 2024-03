GÅR MOT SLUTTEN: Sten Richard Larsens tid som sjef for KJK nærmer seg slutten. Foto: Margrethe Nermark

I fire år har Sten Richard Larsen vært sjef for Kystjegerkommandoen. Og i fire år har han jobbet for at avdelingen skal utvikles. Når han går over i ny stilling, gjør han det med god samvittighet.