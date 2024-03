– Det blir en formidabel økning i kapasitet, kapabilitet, forståelse og hvordan vi opererer langs kysten, og som sikrer evnen til å motta allierte forsterkninger, sier sjef for Kystjegerkommandoen, kommandørkaptein Sten Richard Larsen, til Forsvarets Forum.

Fredag leverte regjeringen proposisjon 59 S til Stortinget, der det er satt av 2,5 milliarder kroner til Kystjegerkommandoen.

– Det er en glede å se at det er politisk vilje og forståelse for at kysten er viktig, sier Larsen.

I forslaget fra regjeringen ligger fem fartøy som erstatning for dagens seks eksemplarer av stridsbåt 60, droner og bordingsbåter. I tillegg skal midlene dekke nødvendige investeringer i leirene på Trondenes og ved Ramsund orlogsstasjon, ifølge Forsvarets Forum.

– Ny havn på Trondenes er viktig for prosjektet. Nå er havna midt i Harstad sentrum, men det tas grep for å få oss ut derfra og til Trondenes-halvøya, sier Larsen til avisa.