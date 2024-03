Skrevet av: Tommy Kristoffersen – historielærer, samfunnsfaglærer, pensjonert Heimevernsbefal og engasjert harstadværing.

«Sjef for Kystjegerkommandoen (KJK) ønsker et godt naboskap og samspill med befolkningen i Harstad» i en artikkel i Harstad Tidende på nett den 13. desember 2023, det er det enkelt å være enig i!

Forslaget om å endelig flytte stridsbåtene fra kummerlige kår i Harstadbotn er både betimelig og passende gitt dagens forsvarspolitiske og den totale geopolitiske situasjonen. Økonomisk og politisk er signalene i media tydeligere og mer enige enn på mange år; det skal satses på forsvaret, NATOs toprosentmål skal ifølge NRKs den 23. februar i år nås allerede neste år med «et tosifret antall ekstra milliarder til Forsvaret i en ny forsvarsplan, som kommer rett etter påske». Med alle disse fremtidige planene er det viktig at man tenker riktig, langsiktig og økonomisk bærekraftig.

KJK ønsker å flytte sitt anlegg til nordsiden av byen, nærmere bestemt til Ringberg, i tett tilknytning til Altevågen. Utfordringene som også andre aktører har påpekt er mange. Altevågen er et flott rekreasjonsområde for byens befolkning. Alle på «nordsida» vil ikke miste tilgangen, men hvem ønsker å sitte i et område for å studere solnedgangen med kystjegernes anlegg som et vakkert stilleben mot en rødmende himmel? For ikke å glemme støyen som følger med.

I tillegg har Sør-Troms Museum og Trondenes Historiske Senter estimert at det hvert år er et sted mellom 15000 og 25000 turer som gås i området i og rundt Laugen og Altevågen. Dette er med fritt innsyn direkte til reguleringsplanene for etableringen som er foreslått. All forsvarsaktivitet med stridsbåter og Kystjegerkommandoen vil altså med enkle midler kunne overvåkes av en hvilken som helst turgåer, med kikkert eller med kamera. I stor kontrast til den pålagte overbyggingen av tørrdokken i sentrum vil altså KJKs aktivitet bli et offentlig skue, i en sikkerhetspolitisk usikker tid.

Risikerer man at fremtidige aktiviteter ved de historiske nausttuftene i Altevågen vil være underlagt et film- og fotoforbud grunnet KJKs stridsbåthavn?

Samlet sett utgjør totalen mange kolliderende interesser, noe som vanskelig kan være intensjonene fra KJK om et godt naboskap og samspill med Harstads befolkning. Forsvaret disponerer allerede det aller meste av Trondeneshalvøya og gitt at det allerede finnes alternativer som er bedre for både det sivile samfunn så vel som for uttalte militære behov, burde disse utnyttes til fulle når de politiske signaler om økte midler er så tydelige som akkurat nå.

Videre kan argumentasjonen for en langsiktig, bærekraftig og sikkerhetspolitisk «beste løsning» som «Ringberg Nord» er for KJK ytterligere problematiseres gjennom Stortingsmelding nr. 16 (2004–2005) Leve med Kulturminner. Her slås det fast at (…) Kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturhistoriske og estetiske verdier, biologisk mangfold og tilgjengelighet opprettholdes (…).

Stortingsmeldingen legger vekt på kommunens rolle som den største forvalteren av at kulturhistoriske verdier og at kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal gis økt oppmerksomhet i kommunale prosesser og i byggesaksbehandling. Tiden for å få langsiktige og bærekraftige planer for KJKs båter på plass er nå, planene som igjen er børstet støv av i den reguleringen som vil gi aktivitet midt i Altevågens historiske kulturlandskap må permanent legges i skuffen. De ferdige planene for «Ringberg Nord» som Forsvarsbygg har gjort for over ti år siden, må settes inn i den nye forsvarsplanen som er bebudet etter påske.

Arbeidet med en permanent, riktig plassert og best mulig havn for KJK er åpenbart en tydelig prioritering for å støtte og sikre KJKs virksomhet i regionen.

Samtidig er plasseringen og utbyggingen av den største viktighet for våre lokale og nasjonale politikere, så vel som for det sivile samfunn. Den vil påvirke næringslivet, kulturlandskapet og turismen som vi i regionen også sterkt ønsker å utvikle. Etablering slik det nå er prosjektert, kan vanskelig sees å være i tråd med nevnte kulturelle aspekter eller til samfunnsmessig nytte, heller ikke formålstjenlig i et tenkt samspill mellom forsvaret og det sivile samfunn. Det må på plass en best mulig løsning for kystjegerne, ikke et forslag som skaper flere problemer enn det løser.