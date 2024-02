– Med betalingsproblemer mener vi husholdninger som kan få problemer med å dekke rentekostnader og såkalte normale utgifter med sin løpende inntekt og noe bruk av sparemidler, sier visesentralbanksjef Pål Longva til NTB.

På rundt to og et halvt år er renten økt 14 ganger. Styringsrenta er nå satt til 4,5 prosent, noe som tilsier en gjennomsnittlig boliglånsrente på 5,7 prosent, ifølge sentralbankens beregninger.

Bankene har en varslingsfrist på seks uker, så økninga i desember får full effekt på folks økonomi i disse dager.

Nesten 2 prosent av norske husholdninger med boliggjeld vil kunne få betalingsproblemer når boliglånsrenta når 5,7 prosent, skriver NTB. Det tilsvarer rundt 35.000 husholdninger.

De fleste av husholdningene som kan få betalingsproblemer er i lavinntektsgrupper, men ved rentenivå over 5 prosent øker også faren for mislighold i de øverste inntektsgruppene.

– Husholdninger med høy gjeld og lite å gå på vil merke renteøkningene mest. For noen vil dette bli krevende, men de fleste husholdningene har økonomi til å håndtere økte renteutgifter, understreker Longva over NTB.

Under sentralbanksjef Ida Wolchen Bache sin årstale i forrige uke, uttalte hun at hvis det går slik de nå tror, vil det ikke være behov for flere renteøkninger.