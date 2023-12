Skrevet av: Rigmor Aasrud, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet

De siste årene har mange opplevd å få dårligere råd i Norge. Derfor har Ap/Sp-regjeringen, sammen med SV, nå blitt enige om et statsbudsjett som styrker velferden og hjelper folks hverdagsøkonomi.

Barnefamiliene er spesielt utsatt i en tid med prisstigning og økt rente. De har gjerne lavere inntekter og høyere lån enn ellers i befolkningen. Derfor reduserer vi maksprisen i barnehagen med én tusenlapp per måned. For de som bor i grisgrendte strøk reduseres maksprisen med 1.500 kroner. Og har man tre barn i barnehagen samtidig, er det tredje barnet gratis.

Fra 1. august neste år koster det altså omtrent like mye å ha to eller flere barn i barnehagen, som det kostet å ha bare ett barn i barnehage under Erna Solberg. For mens Høyre økte barnehageprisen hvert år de styrte Norge, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjort barnehagen billigere.

Dette er et historisk løft for barnefamiliene og det bidrar til å redusere forskjeller mellom folk.

For vi vet at når prisene går ned, går deltakelsen opp. Flere barn får muligheten til å være med i barnehagefellesskapet, samtidig som vi legger til rette for at flere foreldre kan jobbe. Det sørger for at alle unger i Norge lærer seg norsk godt og tidlig, uansett om foreldrene tjener mye eller lite.

Fra neste år blir det også gratis halvdagsplass i SFO for 3.-klassingene. Fra før har vi innført gratis halvdagsplass for 1. og 2. klasse. Det er ikke bare et godt inkluderingstiltak – men også et godt integreringstiltak. Nå kan mamma og pappa jobbe full dag, mens barna har det trygt og artig på SFO. Og ingen barn trenger å stå utenfor skolegjerdet og se de andre leke fordi foreldrene ikke tar seg råd til SFO.

Billigere barnehage og SFO er altså trippelt bra: for barnefamilienes hverdagsøkonomi, for barna som får delta i lek og læring, og for arbeidsinkludering.

Samtidig vet vi at jo eldre barna blir, desto dyrere er det å ha barn – enten det gjelder storspiste tenåringer, flere ettermiddagsaktiviteter eller større behov for klær og utstyr. Sammen med SV øker vi derfor også barnetrygden for barn over 6 år.

I samme ånd økes utstyrsstipendet og borteboerstipendet for elever i videregående skole. Slik at våre unge har muligheten til å ta del i den opplæringen de selv ønsker, uansett hvor i landet de bor.

Dessuten får de aller fleste lønnsmottakere redusert eller uendret skatt i 2024 – og staten skal fortsatt stille opp i en tid med dyr strøm.

Arbeiderpartiets hovedprioritet er å styrke velferden og sørge for en god oppvekst for barna våre. Derfor bidrar statsbudsjettet neste år til å dempe konsekvensene av den krevende tiden vi lever i.

Folk skal være trygg på at fellesskapet stiller opp i en tid der økonomien er trang.