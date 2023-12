Nå er Åshild Eliassen og Rigmor Anna Dava ute med en fersk episode av «Fiskeribølgen», som blant annet handler om juleforberedelser i to fiskerheimer på Andenes.

– Dette var tidlig på 50-tallet, og de to fiskerne var alvorlig syke. Det innebar at konene deres, feskarkjerringene, måtte skaffe familien inntekt i tillegg til alt av husarbeid og ta vare på ungene, forteller de to.

Pappa Lauritz, datter Lillian, sønn Harry og mamma Klara











Rigmor Anna Dava og Åshild Eliassen er ute med en ny episode av podkasten «Fiskeribølgen».

«Når feskarn bei sjuk»

I episoden møter vi blant andre Lilian Toften og Agnes Sivertsen, og det er historier om en tøff hverdag og sterke seige og hardtarbeidende fiskeværskvinner de to forteller om i episoden som har fått tittelen «Når feskarn bei sjuk».

Som vanlig er det også lokalmusikk å høre når du klikker deg inn på «Fiskeribølgen».

I denne episoden bidrar både koret Crescendo, bandet Albatross og solist Harry Berg Olsen.