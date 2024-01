Yr har sendt ut farevarsler for sørpeskredfare (oransje nivå), mulighet for svært mye snø (gult nivå), mulighet for ekstremt kraftige vindkast (oransje nivå), mulighet for svært høy vannstand (gult nivå) og stor snøskredfare.

Evenes kommune følger værutviklingen tett, og skriver at de vil oppdatere på deres hjemmeside og Facebook-side ved behov.

Enn så lenge holder skolen og barnehagene åpent som normalt.

– Vårt driftspersonell er i beredskap og vil håndtere hendelser som eventuelt dukker opp, skriver kommunen.

Helse- og omsorgstjenester har normal drift, men det kan bli forsinkelser dersom fremkommeligheten reduseres.

De oppfordrer deres innbyggere til å være forberedt på strømbrudd. Samtidig minner kommunen om at sterk vind kan forårsake skade på bygninger, skog og strømnett, og at alle bør sikre egne eiendeler.

– For eksempel bør søpppeldunker festes og garasjeporter lukkes, slik at vinden ikke får tak. Snøfokk kan gi redusert sikt. Høye bølger kan gi skade på bygninger og utstyr i strandsonen, skriver kommunen onsdag.