Kvæfjord kystlag fikk tildelt midler

nyheter

Kystlaget søkte om prosjektmidler fra Forbundet Kysten, som sammen med Naturvernforbundet har fordelt 600.000 kroner til kystlag som vil sette inn miljøtiltak. Pengene kommer fra stiftelsen UNI.

I praksis er det snakk om installering av filtersystem for rensing av lensevann på tre fartøyer: Svenja, Sjøliv og Nordlandssabben. I tillegg ønsker kystlaget å bygge ei bu for sikker mellomlagring av spillolje fra de tre nevnte båtene.

Til sammen 17 små og store miljøprosjekter settes i gang i løpet av 2018, med prosjekt-tilskuddene som viktig starthjelp, opplyses det i en pressemelding.

Per-Erik Schulze er marinbiolog og fagrådgiver i Naturvernforbundet. Han har bistått i arbeidet med å fordele midlene blant de prosjektene kystlagene søkte om midler til.

- Tradisjonskunnskapen kystlagene holder levende er ikke bare viktig for vår identitet men kan også lede inn i fremtiden: å ta vare på og reparere ting istedenfor bruk og kast, å kunne produsere ting man trenger lokalt med egne hender, å kunne ta seg trygt frem på havet og å bruke nærmiljøet til rekreasjon og matauk på en hensynsfull måte, oppsummerer han i pressemeldingen.

- Vi har med tiden smertelig erfart at havet ikke er uendelig, og at det ikke en avfallsplass. Så ikke alle «kysttradisjoner» er verdt å fortsette med. Det er flott å se at kystlagene med sine miljøprosjekter vil gå foran i å redusere utslipp og energibruk i historiske bygg og fartøy, rydde opp i marin forsøpling og gjenoppta metoder for miljøvennlig lokal utstyrsproduksjon, sier han om samarbeidet.

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 125 lokale kystlag langs hele norskekysten. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber de med å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til livet på kysten.

