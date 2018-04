– Ingen kutt for Norbase

nyheter

Men disse tas i hovedsak sørpå, uttaler konsernsjefen til Sysla. Daglig leder Tore Bjørnå ved Norbase er overhodet ikke bekymret.

– Det er i første rekke innen olja sørpå at kuttene kommer. Norbase er en logistikkbedrift som i hovedsak driver med eiendom og gods og frakt av pakker. Kuttene rammer ikke Harstad, sier Bjørnå.

NorSea Group eier 75 prosent av Norbase. Om lag 50 medarbeidere blir sagt opp i forbindelse med pågående nedbemanning i konsernet. Hovedkontoret ligger i Risvika i Tananger. Totalt jobber det over 800 mennesker i konsernet.

Hovedvekten av kuttene tas i Stavanger og Kristiansund. Ifølge Sysla mener konsernert dette er et nødvendig tiltak for å møte utfordringene de står overfor, blant annet knyttet til digitalisering og et litt labert marked.

NorSea Group har følgnede datterselskaper i Norge: Norsea AS (baser i Risavika og Dusavik), Polarbase (Hammerfest), Vestbase (Kristiansund), Stordbase og Norbase (Harstad). Konsernet har også baser i Danmark og Storbritannia, samt eierskap i ytterligere baser i Norge.

