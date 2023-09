Svarer på beskyldninger

I et debattinnlegg skrevet av Jostein Rasmussen, Harstad Frp, var det lenket til et dokument som inneholder påstander som skulle vært forelagt Noralf Leitring før publisering. Harstad Tidende beklager at Leitring ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse, og vi gjengir her hans tilsvar, ført i pennen av advokat Tore Mevik.