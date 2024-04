Skrevet av: Frank Einar Hansen.

«USA viser seg igjen som en versting i verden med tanke på å gjennomføre og støtte de aller mest ondskapsfulle handlinger – og alt handler om makt. Religion og makt. Verdensherredømme. Hvordan noen med en eller annen gudstro kan stille seg bak så enorme grusomheter – drap på mer en 13 000 barn, er for meg totalt uforståelig».

Denne innledningen hadde Edvin Eriksen på sitt synspunkt i ht.no 10.4.24.

Jeg har en regel som sier at dersom jeg skriver et innlegg mens jeg er opprørt, så lar jeg det ligge et par dager, før jeg vurderer eventuelle endringer og videresending til en redaksjon.

I ovennevnte tror jeg Eriksen har skrevet i en situasjon hvor det kanskje kunne ha vært lurt å la innlegget ligge et par dager.

Hvorfor?

En av grunnene er setningen «Hvordan noen med en eller annen gudstro kan stille seg bak så enorme grusomheter – drap på mer enn 13000 barn, er for meg totalt uforståelig».

Hvem disse «noen» er bør Eriksen presisere. For etter mitt skjønn er det et «overgrep» mot troende. Jeg vet heller ikke hvem disse er, men siden Eriksen vet om disse, bør han fortelle følgende: Er det troende i Norge, USA eller generelt troende over hele verden? Er vi en gruppe med mindre begavede mennesker, eller hva bygges påstanden på?

Jeg blir verken sint eller målløs over en slik beskyldning. For som troende, er fortvilelsen like stor som hos Eriksen, og jeg har per dato ikke møtt noen som stiller seg bak disse drapene. Så langt jeg kjenner trosfeller, og det er ganske mange, så er vårt våpen de foldede hender, og bønn om fred.

At også troende ønsker at Israel skal få sitt eget land, betyr ikke at denne gruppen aksepterer det grusomme som skjer i Gaza. Heller ikke jeg.

Jeg har før vært i debatt med Eriksen hvor han har påpekt religionens negative virkning. Religionen i seg selv er vel ikke problemet. Men det er vel ledere som bruker religionen til å fremme egne interesser … på bekostning av almuen. Det er et problem. Erstatter vi ordet «religion» i mange konflikter med ordet «politikk» så ser en at religionsbeskyldningen mange ganger er urettferdig.

At USA er ute etter verdensherredømmet, var nytt for meg.

Derimot har vi en nabo i øst, som helt klart har ambisjoner om å bli leder for flere enn Russland. Han har også innledet nært samarbeid med Xi Jinping. Det er en koalisjon som kan ta nattesøvnen fra flere enn meg. For i begge disse landene lever demokrati, politisk og religiøs frihet under svært dårlige forhold.

Uansett hva en måtte mene om Israels herjinger i Gaza, så har begivenhetene vist at kuler, kanoner og bomber ikke gir gode løsninger.

Nå sitter det tusenvis av mennesker i Gaza som har mistet noen av sine kjære. De har mistet hjemmet. Barn har mistet foreldre, og foreldre har mistet barn. Infrastrukturen er ødelagt. Sulten herjer, sykdommer florerer, og på sykehus mangler de både leger og medisiner.

På samme måte sitter folk i Israel med sorg, savn og smertelige erfaringer. Skal vi som folk aldri få fred. Holocost tok millioner av liv. Vi er blitt jaget fra land til land. Nå ønsker vi fred og ro i Israel, men det ser per dato dårlig ut for et slikt ønske, sies det.

Mens folk i Gaza lengter etter nye og gode dager, så sliter Israel med naboer og terrororganisasjoner som ønsker landet fjernet fra jordens overflate. Når en bor i et land hvor slik frykt er daglig, så kan det dessverre koke over noen ganger.

Men å skylde oss med en gudstro få å være på drapsmennenes side i denne konflikten er – for å si det forsiktig – beklagelig.

Jeg synes du bør komme med en beklagelse, Edvin Eriksen!