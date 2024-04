Skrevet av: Edvin M. Eriksen (SV).

Det som har skjedd – og fortsatt skjer i Gaza, er et svik mot menneskeheten. Det sier FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths. Det som skjer, er rett og slett forferdelig.

USA som er Israels nærmeste allierte, fortsetter å sende våpen til de israelske morderne som har tatt livet av mer enn 30 000 sivile palestinere. USA leverer våpen og ammunisjon for rundt 3,8 milliarder dollar – hvert år. Sånn får folkemordet lov til å fortsette.

Nødhjelpen stoppes systematisk av Israel mens små barn sulter i hjel. Drøyt 1,1 millioner mennesker står ifølge FN på randen av hungersnød. Ytterligere 850.000 sulter. Flere titall barn er alt døde av sult. Ja, av sult – fordi Israel og USA vil det sånn.

Hvordan er en slik grusomhet mulig i vår såkalte moderne del av verden. Grusomhetene støttes utrolig nok av det store flertallet av Israels befolkning. Det må aldri bli forstått.

USA viser seg igjen som en versting i verden med tanke på å gjennomføre og støtte de aller mest ondskapsfulle handlinger – og alt handler om makt. Religion og makt. Verdensherredømme. Hvordan noen med en eller annen gudstro kan stille seg bak så enorme grusomheter – drap på mer enn 13 000 barn, er for meg totalt uforståelig.

Så skjer det at et israelsk droneangrep på hjelpearbeider fører til at en amerikaner blir drept. EN AMERIKANER. Dermed reagerer president Biden med voldsom harme. EN AMERIKANER – mens den grusomme krigen har tatt livet av mer enn 30 000 sivile palestinere – kvinner, barn, helsepersonell på sykehus – med støtte fra Biden og USA. Våpenstøtte og moralsk støtte.

Hva i all verden er dette slags moral? Amerikansk moral! Jeg må være ærlig – det gjør meg både rasende – og dypt fortvilet.