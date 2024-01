Man kan la seg forundre over at noen vil utsette seg for noe sånt. Å ikle seg ordførerkjedet i en hardt prøvet kommune, som 31-åring, blottet for politisk erfaring, er å anse som ekstremsport. Men det trenger ingen å fortelle den ferske Tjeldsund-ordføreren. Det vet han utmerket godt selv.

Strengt tatt har han også hatt tid til å forberede seg på det som ville komme. For det slo aldri ned som noen bombe at det ble et sceneskifte i Tjeldsund etter valget i fjor høst. Siden kommunesammenslåingen i 2020, har den nye kommunekonstruksjonen slitt med både retning og styringsfart i et terreng som forsiktig formulert kan beskrives som kupert.

I et nyttårsintervju med Harstad Tidende peker ordfører Ridderseth på voksesmerter. Men enda mer handler det om kulturforskjeller og ressurssterke grupperinger som på hvert sitt nes har kjempet for egne interesser. En interessekamp som spisset seg ytterligere til med en anstrengt økonomi, og med Robek ramlende inn døra.

Og hvor anstrengt forholdet mellom kommune og innbyggere egentlig var, kom klart til uttrykk i den famøse Halloween-saken.

Dramatiske kutt innenfor eldreomsorg og skole skapte oppskriftsmessig en næringsrik grobunn for et protestvalg som måtte komme. Med et valgløfte om å slå full revers, var det derfor ikke spesielt oppsiktsvekkende at Tjeldsund Tverrpolitiske liste (TTL) skulle gjøre et brakvalg med en oppslutning på drøye 34 prosent.

I den grad Tjeldsund-valget bød på overraskelser, var det Arbeiderpartiets dramatiske fall på 23 prosent, ned til en oppslutning på 13,9. Det en gang så sterke Ap var sjanseløs på å komme i posisjon. Ikke en gang i en potensiell koalisjon med Høyre.

I overkant av 70 dager er gått siden avtroppende Helene Berg Nilsen la ordførerkjedet om halsen på påtroppende Robin Ridderseth, elektroinstallatøren fra Andøy som gjorde kongsviking av seg og som er medeier i Paulsen Takst og Eiendom og daglig leder i Paulsen Elektroteknikk.

I løpet av disse dagene har han, som naturlig er, famlet litt på nybegynners vis. Men sett fra utsiden har han mest av alt markert seg som en handlekraftig, offensiv og folkelig ordfører.

På kort tid har han begynt å skrive på en merittliste der den påbegynte reverseringen av kutt i skole- og omsorgssektoren troner øverst. Som lovt har han gjort rådhuset mer tilgjengelig for kommunens innbyggere, og han er tilsynelatende langt framme i skoa når det kommer til næringsutvikling og bolyst. At Tjeldsund også ser ut til å komme seg ut av Robek allerede i februar, har sin årsak i flere forhold. Uansett er det et faktum at det skjer på Ridderseth sin vakt.

Plusspoeng skal han også ha for rask og god håndtering av Sivilombudets nådeløse dom i Halloween-saken. Dette, i kombinasjon med en stående invitt til innbyggerne om å ringe han til alle døgnets tider, vitner om at han har satt seg som mål gjenvinne en tillit som åpenbart har forvitret over tid. Det er en klok og nødvendig strategi.

Ordførerkolleger jeg har snakket med beskriver Ridderseth som en fast learner – en som lærer raskt. Den egenskapen er ikke bare god å ha. Den er avgjørende for det politiske langløpet han nettopp har lagt ut på.

Læringskurven reiser seg fortsatt som en bråbratt vegg foran Robin Ridderseth. Men han har godt fotfeste på veien oppover.