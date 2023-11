Ja, kommunedirektører har selvsagt lov til å bli fornærmet når de blir raljert med. Det er menneskelig. Det er også legitimt at politikere kommer administrasjonen til unnsetning og omtaler det som dårlig humor. Men derifra og ut har reaksjonene på halloween-stuntet gått over alle støvelskaft.

Nå har også Sivilombudet slått fast at Tjeldsund kommune har krenket en kommuneansatts ytringsfrihet og psykososiale arbeidsmiljø. Ombudet, som skal påse at forvaltningen ikke begår urett mot den enkelte, feller altså en nådeløs dom over en prosess som ville ha kvalifisert til NM-tittel i humørløshet, hårsårhet og klønete håndtering, dersom denne øvelsen hadde stått på programmet.

Det var på halloween i fjor at lærer Marita Kvanli publiserte på Facebook et bilde av venninnen Ann Kristin Olsvik, utkledd som kommunedirektør Torbjørn Simonsen.

Bildet var i seg selv egnet til å lage ulmebrann, men med den tilhørende teksten ble det full fyr i teltet: «Det skumleste man kan få på døra. Rådmannen Selveste. Med budskapet «død over distriktene». Dagens beste kostyme.»

Og det var her de mistet hodet i tjeldsundpolitikken. Krevende var det fra før i den da Robek-truede kommunen, men nå var begeret nådd, for å sitere Øystein Sunde.

Formannskapet behandlet saken som «Trakassering av rådmannen», og fattet et vedtak der de folkevalgte «tar avstand fra at ansatt i kommunen ytrer sine meninger på denne måten». Det ble også vedtatt å innhente juridiske vurderinger av Kvanlis innlegg, i tillegg til at hun ble kalt inn på teppet til kommuneadministrasjonen. Der måtte læreren stå skolerett.

At administrasjon og politikere ikke evnet å se satiren er oppsiktsvekkende. Men så er kanskje ikke «Nytt på nytt» en del av fredagskveldens gullrekke i Tjeldsund?

Langt mer alvorlig er det at strikken ble tøyd så langt i forsøket på å kneble en kommunalt ansatt. «Utilbørlig opptreden fra arbeidsgivers side», lyder dommen fra Sivilombudet, som takk og pris konkluderer med at ytringen var legitim både i form og forum.

Verken kommunedirektør eller daværende ordfører ønsker å kommentere Sivilombudets sviende uttalelse. Men det er ikke alltid at tale er sølv og taushet er gull. I det minste må kommuneadministrasjonen kalle Kvanli inn på teppet på nytt: Denne gangen for å be om unnskyldning - på en måte som viser at de mener det.