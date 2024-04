Skrevet av: Håkon Vahl, hovedutvalgsleder i næring, klima og miljø for Høyre, Troms fylkeskommune.

Først vil jeg takke for tilsvar fra INP sin politiske komité i Harstad på min kronikk angående mulighetene som ligger i fornybar energi. Dette gir meg muligheten til nok en gang å oppfordre alle kommuner til å se på om deres kommune kan være vertskap og utrede muligheten for å produsere fornybar energi, eksempelvis vindkraft på land.

Utfordringen med kraftmangel kommer vi oss ikke unna, og den er her allerede og vi må nå sammen se på hvordan vi løser den best i vår region. Det gjør vi med å innhente kunnskap, og jeg mener det er synd at INP har programfestet nasjonalt at de er imot vindkraft og dermed utelukket en kraftmulighet uten å vite betydningen og virkningen av det. Dette tar også bort den lokale styringen og vurderingen fra kommunene.

Når nye lokale bedrifter allerede i dag får nei til å etablere seg i regionen vår på grunn av kraftmangel, blir det vanskelig å sitte stille i båten når man ønsker utvikling, nye virksomheter og å skape flere arbeidsplasser. Jeg mener derfor vi heller må sette søkelys på de muligheter vi har for å sikre næringslivet muligheter til å investere i vårt fylke fra fornybar energi som vindkraft på land kan være og hvordan dette kan være gode inntektskilder for kommunene i vårt fylke.

Høyre ønsker først og fremst at vi ser på mulighetene vindkraft kan gi, både av ringvirkninger, til kommuneøkonomien og til regionen som sådan. Dette vet vi ikke før vi har utredet saken, og jeg oppfordrer alle kommunene til å si ja til konsekvensutredningen. Kommunestyrene har vetorett i saken, så selve avgjørelsen for om det skal bygges vindturbiner i kommunene kan endres på også etter utredningen er presentert.

Videre lurer politisk komité i INP på hvordan jeg som utvalgsleder for klima og miljø i fylket kan «ofre uberørt natur» til vindturbiner.

Klimaet fremover krever at vi må over til mer strømbaserte løsninger. Vi skal opp fra 52 % fornybar energi i dag til 80 % i 2030 (om 6 år), dette klarer vi ikke uten å ha flere tanker i hodet samtidig, i tillegg til handlekraft.

Vi skal ikke gi fritt spillerom for alle å bygge ut og teppelegge områder med vindturbiner, det er faktisk kun 2 prosent av hele Troms som er egnet og av interesse for å se på for utbygging. Så avveiningene på «uberørt» natur og behovet for energi må ses i sammenheng.

Om vi ikke bygger ut muligheter for fornybar energi, vil vi ikke kunne kutte utslipp fra fossile kilder, dette må vi ta inn over oss, og innhente et best mulig kunnskapsgrunnlag for å ta avgjørelser.

Høyre vil ha mest mulig kunnskap og derfor er det viktig for oss å tillate mulighetsstudier, kunnskapsinnhenting og se på hvordan dette er for den enkelte kommune og hvordan disse behandler kunnskapen som blir gitt. Fylkestinget i Troms har bedt om en regional kraftplan for fylket. Jobben med denne er påbegynt og vi vil i mai få en prosjektbeskrivelse og da vil vi se hvordan vi kan videre jobbe med dette.

Innhenting av kunnskap om fornybar energi er i hovedsetet og her vil også svarene ligge, uavhengig av hvor kraften kommer fra.