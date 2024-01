Første episode hører du på ht.no i løpet av torsdag.

Ifølge de to programlederne så er det godt med ulike ting som man vil se nærmere på under denne paraplyen i tida framover. Duoen har allerede hatt sin første opptaksdag med sitt første tema og sine første gjester i studio. Og den dynamiske duoen lover å ta fram lupen og se nærmere på lokalfotballen fra mange ulike sider og vinkler.

– Vi er veldig klare for å ta dette dypdykket i lokalfotballen, sier Ellefsen.

– Vi ønsker å belyse mange ulike tema innenfor lokalfotballen og å bli nærmere kjent med aktørene. Her ønsker vi å spørre om det som skjer, og få svar på hvorfor det er slik, sier Askevold Kaarbø, som er sportsleder i Harstad Tidende.

– Vi ønsker også innspill fra lytterne og forslag om tema eller innhold i våre sendinger framover, utdyper han.

Kjente skikkelser

Verken Askevold Kaarbø eller Ellefsen er på noen måte ukjente skikkelser i den lokale fotballsammenhengen. Førstnevnte har jobbet som sportsjournalist i Harstad Tidende siden 1991, og er kjent for å ha et godt nettverk innenfor lokalfotballen. Det har resultert i at han har produsert spaltemeter på spaltemeter med variert tematikk. Nå skal han også gjøre det igjennom podkast-segmentet.

Kristian Ellefsen er en kjent lokal fotballspiller med en mangeårig karrierebakgrunn fra de tre største byklubbene. Han har spilt 2.- og 3.-divisjonsfotball for HIL, og 4.-divisjonsfotball for Medkila og Landsås. I sistnevnte klubb sørget han for å bli toppskårer i 4.-divisjon i flere sesonger på rad, og hadde også vervet som spillende trener her. Da han la fotballen på hylla før fjorårssesongen, kunne han se tilbake på et langt liv som aktør i lokalfotballen.

– Vi kaller podkasten for VARiert. Det på grunn av de mange ulike temaene som vi skal innom i denne podkasten, og fordi det spiller på fotballbegrepet VAR. Og i våre podkast-sendinger er det Kristian som sitter som hoveddommer i vår VAR-buss. Han skal konkludere litt, og stille de gode spørsmålene i månedene framover, sier Askevold Kaarbø.

GJESTER: FK Landsås leder, Mats Nygaard Johnsen (i midten) og Are Brodtkorb (t.h.) er VARierts første gjester. Her sammen med VAR-dommer Kristian Ellefsen. Foto: Roar Edvardsen

HIL og Landsås

Tirsdag ettermiddag hadde duoen sine første gjester på besøk, da HILs hovedtrener Are Brodtkorb, og Landsås styreleder Mats Nygaard Johnsen møttes til debatt.

– I løpet av et drøyt halvår har til sammen ti spillere gått fra Landsås til HIL, og nå skal spille i nasjonal 3.-divisjon. Her er vårt nøkkelspørsmål hvilken rolle HIL og Landsås bør ha i lokalfotballen. Så får Brodtkorb og Nygaard Johnsen fortelle om sine tanker fra sine ståsted, sier Askevold Kaarbø.

Også Ellefsen er fornøyd med første opptaksdag som VAR-dommer.

– Vi fikk belyst temaet med spillerlogistikk, og utfordret treneren og styrelederen litt. Samtidig fikk vi også gitt litt ros for arbeidet som har blitt gjort tidligere. Derfor føler jeg også at vi traff ganske godt med det første skuddet, sier Ellefsen.

PODKAST: VARiert vil gjøre dypdykk fra ulike vinkler i lokalfotballen. Foto: Harstad Tidende

– I vinden som aldri før

Sjefredaktør i Harstad Tidende, Kjell Rune Henriksen, er klar på at også han har stor tro på det nyeste tilskuddet i den lokale podkast-familien.

– Vi er den største og beste kanalen for lokal sport, og innenfor idrettslivet utgjør fotball også den klart største bevegelsen med mange interesserte. Derfor tror vi også på at det er mange som vil høre på en VARiert podkast om det som rører seg i lokalfotballen, sier Henriksen.

Han viser også til at fenomenet podkast er full fart opp og fram på generelt grunnlag.

– Mange prioriterer heller ha lyd på øret enn livestream. Derfor har vi tro på at mange vil få med seg innholdet i vår nye fotball-podkast, sier Henriksen.

VARiert blir derfor podkast nummer tre som kan høres på ht.no. Fra før har avisen presentert podkastene Tett På og Feedback.