Mot slutten av forrige uke ble varmepumpa satt ut av drift. Med melding om nedbør, minusgrader og sterk vind, så ikke HIL og Medkila andre muligheter enn henholdsvis å utsette seriestarten i 3.-divisjon for menn og flytte 1. rundekampen i cupen for kvinner.

Fortvilelsen var stor hos stadionsjef Jan-Hugo Berg i Harstad kommune. Torsdag ettermiddag kommer oppløftende nyheter til fotballfolket fra Berg. Pumpa er reparert og varmeanlegget er tilbake i drift.

– Alt ser ut til å fungere med varmeanlegget, sier Berg.

Fortsatt er det en viss problematikk knyttet til fire felt av banen, to brede og to smale, hvor den vannbårne varmen ikke finner fram. Her vil ikke eventuell snø smelte grunnet luftproblematikk i rørene.

– Vi har fått noen ideer om hva som kan gjøres for å få bukt med dette. Arbeidet er påbegynt. Alle som har kjennskap til vannbåren varme, vet at luft i rørene kan være vanskelig å få bort. En ting er hvis det skjer i for eksempel en enebolig, det er litt verre når det skjer under en stor fotballbane med over 300 rør som strekker seg mange kilometer til sammen, sier Berg.

Første berammede seriekamp etter torsdagens reparasjon, er oppgjøret mellom HIL og Bodø/Glimt 2 i 3.-divisjon søndag 21. april. På yr.no meldes det minusgrader på natta hele uka før denne kampen, samt på dagtid onsdag. Berg mener det ikke skal være fare for ny stenging av stadion ved en ny kuldeperiode.

– Vi har hatt kamper her selv om det er minusgrader. De feltene som ikke tines av undervarmen, får vi fjernet ved hjelp av traktor og skjær, sier Berg.

Snøhaugene rundt banen, og på tribunen på bysiden av stadion, er fortsatt store. På grunn av fare for spredning av granulat, er det ikke tillatt å kjøre bort denne snøen, som må smelte av seg selv, opplyser Berg.