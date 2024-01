Ytterligere seks samlinger skal gjennomføres i perioden januar-april 2024. Klubben stiller med fem trenere til opplegget og bygger prosjektet sitt på føringer fra Norges Håndballforbund. Kurt Gulbrandsen har ansvaret for Målvaktskolen mens Terje Olsen har ansvaret for Skuddskolen. Øvrige instruktører er Merethe Arstein, Cecilie Marie Wensberg Kulseng og Stian Fossheim.

Mønster fra landslag

Opplegget skal senere utvides til også å gjelde «Skuddkraft» etter mønster fra landslagstrener for det norske herrelandslaget Jonas Wille.

– Målvaktene i mange håndballklubber får for lite oppmerksomhet i de ordinære treningene. I vår klubb har vi over tid forsøkt å heve dette nivået. Vi ønsker både å inspirere og utvikle målvaktene og håper i tillegg at flere ønsker å bli målvakt, forteller Kurt Gulbrandsen.

«Skuddskolen» i Harstad HK har til hensikt å utvikle spillernes tekniske ferdigheter med kroppen og ballen i skuddsituasjonen, men også utvikle spillernes evner til å utvikle flere skuddvarianter.

– Nå har vi deltakere fra 13 til og med 16-år. Spillerne har ulike ferdigheter. For å være sikre på at hver enkelt deltaker skal få gode råd er vi hele fem instruktører. Disse skal sikre at deltaker blir sett og veiledet. Det er viktig at ungdommene får personlig veiledning. Det stimulerer! Det skal de få hos oss! Sier Terje Olsen som har ansvaret for «Skuddskolen».

Bedre oppfølging

Klubben endrer noe på gjennomføringen av samlingene. I den første samlinga var det 46 spillere pluss instruktører på golvet samtidig. De neste samlingene er delt, slik at Jenter og gutter 14 år får første del og jenter og gutter 16 år i andre del.

– Det gir større mulighet til å følge opp hver enkelt deltaker. Utbyttet av samlingene skal bli bedre. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Terje Olsen.