Fedreheim er styreleder i Harstad Alpinklubb. Hun er foreslått som ett av fire ordinære styremedlemmer i Troms idrettskrets, som gjenoppstår på et ekstraordinært idrettskretsting i Tromsø søndag.

Lørdag er det et avsluttende kretssting for Troms og Finnmark idrettskrets. Etter fire år som felles krets, oppløses denne for å reetablere Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets hver for seg.

Valgkomiteens innstilling er at både leder og nestleder skal ha tilhørighet i lokale idrettslag i Tromsø. Som leder er Inger Lise Brones fra Tromsø Svømmeklubb foreslått, mens Jarle Heitmann fra Tromsø Innebandyklubb er satt opp som nestleder.

Hvis de innstilte blir valgt, vil det bli den første kvinnelige lederen i Troms idrettskrets’ 104-årige historie, opplyser organisasjonssjef Sylvi Ofstad i en pressemelding.

Øvrige styremedlemmer innstilt er Peder Andre Amundsen fra Skjervøy IK, Andre Lind fra BUL Tromsø og Juni Overvik fra Bardufoss OIF.

Som varamedlemmer foreslås Beate Seljenes fra Finnsnes IL og Kurt Gulbrandsen fra Harstad Håndballklubb.