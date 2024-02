FULLFØRT: Jonas Iversen (t.v.) Per Helge Seter (i midten) og Remi Brenne klarte å gjennomføre 13 knallharde etapper av rallyet The Real Way To Dakar. Med det ble trioen de første nordmennene i arrangementets historie som har kommet til mål på stranda i Dakar. Foto: Foto: The Real Way To Dakar

Den ville ideen gjorde Jonas, Remi og Per Helge historisk

De går ikke av veien for et aldri så lite eventyr, Jonas Iversen, Per Helge Sæter og Remi Brenne. Lite visste de likevel at de skulle stå jublende på stranda i Dakar som historiske nordmenn etter 8.000 kilometer på motorsykkelen gjennom ørkensanden på det afrikanske kontinentet.