14-åringen fra Harstad Bueskyttere kom hjem fra sn første store konkurranse med en sølvmedalje rundt halsen. Norgesmesterskapet i Ålesund ble en opptur og ga skikkelig mestringsfølelse for Agnethe, og bød på medaljer også for ekteparet Tove Aune Johansen og Sven-Ove Johansen fra samme klubb.

Ligger i genene

I rekruttklassen for jenter med recurvebue skjøt Berg-Enoksen nest best i kvalifiseringen, og tok seg videre til gullfinale mot favoritten Wilhelmine Adelheid Gjelsvik fra Vestnes i Møre og Romsdal. Gjelsvik var 0,7 poeng bedre i snitt per pil innledende, og ble et nummer for stor denne gang.

– Det var mange konkurrenter og små marginer, men den unge og lovende skytteren gjorde jobben. Hun har jobbet hardt og forberedt seg godt til dette stevnet. Fantastisk godt gjennomført av den unge kometen fra Harstad, roser Sven-Ove Johansen, som er leder i klubben.

Enoksen-navnet kan i bueskyttermiljøet lett føre til forventningspress, og nærmest arvelig belastende. Familien er i tre generasjoner godt kjent både lokalt og nasjonalt, og 14-åringen videreførte en stolt tradisjon med å hente hjem medaljer og pokaler til Harstad. Med seg på stevnet hadde hun faren Alf, som fra sidelinja sørget for oppdateringer og noterte resultater.

– På lik linje med sin far, er vi sikker på at Agnethe vil nå store mål innen sporten. Agnethe har fulgt i sin fars fotspor og startet tidlig med bueskyting. Vi er utrolig stolte av å ha Agnethe med på vårt lag, sier styreleder Johansen.

PALL: Tove Aune Johansen, Sven-Ove Johansen og Agnethe Berg-Enoksen representerte Harstad på en flott måte i NM. Foto: privat

Begynte som voksne

Ekteparet Johansen konkurrerte med sine langbuer. Sven-Ove Johansen skremte konkurrentene i innledningen der han var best.

– Så spisset det seg litt til i finalen, kommenterer Johansen etter tredjeplass og NM-bronse.

Tove Aune Johansen tok sølv.

– Vi er meget godt fornøyd med egen prestasjon, heldige som får lov til å representere klubben og sammen med de øvrige kan sette Harstad på kartet, sier Johansen.

Allerede planlegges neste store mål, NM skive i Sørumsand til sommeren. På veien dit er det også nordnorsk mesterskap innendørs i april.

MEDALJER: Tove Aune Johansen tok sølv og Sven-Ove Johansen bronse i mesterskapet. Foto: privat

Tove og Sven-Ove startet med sporten i voksen alder.

– Kanskje litt irriterende at vi ikke ble introdusert for sporten tidligere, men nå er vi med og trives veldig godt i det fine miljøet. Spesielt givende er det å jobbe sammen med barn og ungdom. Det er mange flotte unge og voksne som ukentlig samles til trening hos Harstad Bueskyttere. Noen har et mål om konkurranser og jobber for dette. Andre skal delta på trening for å møtes i sosiale lag. Andre ønsker å ha det gøy med å skyte pil med bue uten noen større mål eller ambisjoner. Et av våre mål i klubben er å skape trivsel og ha en hobby eller aktivitet som man kan like og trives med, poengterer Johansen.

To sølv og bronse

Også Tinden Bueskytterklubb fra Evenes var representert og markerte seg.

Landslagsprofilen Amalie Storelv tok sølv i recurveklassen for damer. Her ble Harstad-bosatte Alida Kvammen, som konkurrerer for Bodø, nummer tre.

Kristine Storelv tok bronse i compoundklassen.

Tinden fikk også med seg et sølv i lagskyting. Recurvelaget besto av Jon-Arne Storelv, Amalie Storelv og Arnt Marius Eriksen