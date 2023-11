Regional betyr i håndballforstand alt fra Møre og Romsdal via Trøndelag og hele Nord-Norge. Harstad skal spille hjemmekamper for første gang, og motstandere er Bodø og Strindheim/Byåsen.

For Harstad Håndballklubb spiller blant andre Benjamin Vik, Wilhelm Madssen, Tobias Trondsen og David Solberg, som onsdag var på regionsamling i Trondheim.

Regionsamlingene er en kartlegging av utøvere som kan sees på som aktuelle for ungdomslandslag.

Kommende uke skal Mathilde Fossheim fra Harstad på tilsvarende samling for jenter født i 2006 og 2007. Storebror Mathias Fossheim skal på regionsamling for gutter 6. desember. Han spiller nå for Strindheim. Raymoke Weldemichael fra Lødingen, som spiller i Bodø, skal på samme tiltak.