Dagen før Nordnorsk Fotballkonferanse, som har passert 200 deltakere 13.–14. januar, inviteres næringslivet til en samling.

Her skal både næringslivstopper og fotballprofiler holder innlegg.

Fra Nordlaks kommer salgs- og markedsdirektør Eirik Nikolaisen og leder for kommunikasjon og marked, Heidi Torkildson Ryste. De skal legge fram hvordan de rekrutterer i firmaet, hvordan de tar imot nye ansatte, og hvordan de tenker rundt det å jobbe i team. Deltakerne på fotballkonferansen får møte Nikolaisen og Ryste påfølgende dag.

Fra fotballen stiller den tidligere Rosenborg og landslagsprofilen Bent Skammelsrud og landslagets assistenttrener Brede Hangeland både på næringslivsseminaret og fotballkonferanen.

I møtet med næringslivet vil Skammelsrud bruke mye av sin lærdom fra Nils Arne Eggen og hans godfot-teori. Det handler om å spille hverandre gode, og sørge for å hjelpe hverandre til å løfte laget som helhet. Fra teori til praksis ved å spille på erfaringen han selv opplevde under Rosenborgs storhetstid på 90- og 2000-tallet, opplyser fotballkretsen i en pressemelding.

Hangeland skal snakke om hvordan man får ut det beste av den enkelte i et prestasjonsmiljø under press. I sin aktive karriere var Hangeland en profil i Premier League med over 200 kamper for Fulham før han avsluttet karrieren i Crystal Palace. Tidligere spilte han i norsk og dansk toppfotball.