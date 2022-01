sport

Hjelde er sønn av Harstad-kvinnen Vivi Fuhr Hjelde fra Trondenes og den tidligere Nottingham Forest og Rosenborg-profilen Jon Olav Hjelde. Foreldene var til stede i London da 18-åringen fikk sin første kamp i ligaen for Leeds.

Et hat trick av Jack Harrison sørget for at Leeds slo West Ham 3–2 søndag. Leeds måtte gjøre to tidlige bytter, og det ga Hjelde sjansen etter 23 minutters spill. Han er den 72. nordmannen som har fått spille i Premier League og altså den yngste.