Superveteranen la seg under kniven- ute for sesongen

Det kan også bekreftes av Bakken selv etter at backen, som har vært aktiv siden oppstarten av klubben tilbake i 1992, har som eneste spiller i a-lagstroppen holdt stand med 30 år som innebandyspiller på a-lagsnivået i klubben. Likevel mener han at skadeproblematikk på et tidspunkt måtte gjøre seg gjeldende, også for han.

– Det dreier seg om en sene i skuldra som jeg har kjent på siden i februar i fjor. Da muligheten bød seg til å få dette problemområdet operert, så var ikke det noe å gruble på, sier Bakken om operasjonen som fant sted i Tromsø før jul.