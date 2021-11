Slik varsler du om uønskede hendelser

sport

I siste del av oktober var 133 saker meldt inn gjennom kanalen. Det er for tidlig å konkludere om antallet er høyt eller lavt.

Rasmus Olstad Semmerud er fagansvarlig for Fair Play og inkludering i Norges Fotballforbund. Han mottar varslene.

– Det er vanskelig å si hvor godt vi når ut til spillere, trenere og øvrige aktører i fotballen. Hensikten med kanalen er blant annet å få ned mørketall, og at vi skal få en bedre oversikt over hendelser som ikke fanges opp gjennom dommerrapporter, sier Olstad Semmerud.

– Det positive med kanalen er at vi får mer kunnskap om faktiske hendelser. På den måten kan vi lettere og bedre reagere raskt, og på denne måten løfte det forebyggende arbeidet.

Forbundet vil gjerne høre fra alle som opplever uønskede hendelser knyttet til fotballaktivitet.

– Du finner kanalen i Min Fotball-appen og på fotball.no, og vi linker til kanalen på fair play-kurs. Med tanke på antall innmeldte saker, og spredningen geografisk, er det er tegn på at mange er kjent med varslingskanalen.

Varsel kan sendes anonymt. Terskelen skal være lav for å ta kanalen i bruk.

– Vi fryktet at det skulle komme inn mange saker som for eksempel går på misnøye med dømming, men det er svært få vi har vært nødt til å avvise. Her veileder vi heller om hva som er riktig instans for klager.

– Kanalen skal brukes for hendelser som voksne eller unge mener ikke hører hjemme i fotballen. Her vil terskelen variere hos den enkelte, men ingen av oss i fotballforbundet skal definere hvor din grense går. Er du i tvil, så sier du uansett fra til oss, sier Olstad Semmerud.

Ønsker å forebygge

Innmeldte saker ønskes løst på et lavest mulig nivå. Først får rapportert klubb komme med en redegjørelse. De fleste saker saksbehandles på kretsnivå.

– Jeg tar vurderingen om den aktuelle kretsen skal håndtere saken, eller om den er så alvorlig at den skal sendes til andre instanser. Ofte er det ord mot ord. Det blir ikke store straffer eller reaksjoner, men vi kan få til forebyggende tiltak slik at uønskede hendelser ikke skal skje igjen.

– Én sak er en for mye

Olstad Semmerud poengterer at å spille fotball skal være trygt, godt og gøy.

– Når vi vet hvor mange kamper som spilles i Norge i løpet av et år, er det svært få kamper hvor ting skjer. Men når en sak skjer, er det en sak for mye. Da må vi reagere og vise at vi tar den på alvor.

Fotballforbundet har i 2019 og 2020 utarbeidet rapporter om uønskede hendelser i norsk fotball. Det kommer en ny ved inngangen til 2022 for årets sesong.

– Så lenge det er vold, trusler, hets og rasisme i samfunnet, skjer det også i fotball. Vi kan ikke løse samfunnsproblemer alene, men kan være et sted som gjør hverdagen best mulig for flest mulig, sier han.