Trener Tor Anders Hustad fulgte spent med da SOIFs 3.-divisjonskonkurrenter Finnsnes og Stabæk 2 møttes sent mandag kveld. Hustad og kompani var avhengige av seier til Finnsnes for å ha et håp med seg gjennom treningsuka, men Stabæk 2 vant 4–3.

– Det var et håp så lenge det varte, men naturligvis var det ikke realistisk etter helgens resultater, sier Hustad.