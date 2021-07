Drar 110 mil for å konkurrere i Harstad. De kalles gærningene fra Finnmark

sport

For oss dreier travsatsingen seg om et solid økonomisk sjansespill, sier Andrine Alme og ser på kjæresten Andreas Oshaug. Kirkenes-duoen er to av fire som har lagt de aller fleste eggene i en kurv. Det skjedde i vår da de bestemte seg for å satse på travsporten. Det gjorde de ved å pakke sammen nødvendig pikkpakk, leie sine hester på transporten, og sette seg i bilen. Neste stopp var Harstad, en 15 timers kjøretur unna. Forskjellen var bare at det denne gangen skulle de parkere bilen i Harstad og bli her i flere måneder. Målet var å få med starthester i årets ene V75-arrangement i Harstad.

Det er eierne av kaldblodsene S. Ks Sjarmtroll og prinsesse Leia og varmblodshesten S. Ks El Capitano trolig i ferd med å klare.