Stor mangel på frivillige. Ber om innspill til fest og folk til å arrangere

– Når siste etappe i Arctic Race ankommer Harstad søndag 8. august, ønsker vi at innbyggerne bidrar til en trygg og god folkefest, gjerne med spinnville påfunn og god markedsføring av Harstad og Kvæfjord, sier park- og idrettssjef Eli-Jeanette Olsen, næringssjef Bjørn Akselsen og kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune.

– Nå haster det

Harstad kommune har påtatt seg ansvaret for å skaffe løypevakter fra syklistene kommer inn i kommunen over Tjeldsundbrua fram til målgang ved UNN Harstad. Fjerde og siste etappe stikker også innom Kvæfjord når syklistene svinger av i Sørvik for å ta seg til Harstad sentrum via Straumsbotn, Gåra og Kvæfjordeidet.