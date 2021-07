Kommer til Harstad. Barn kan delta om bilderettigheter godtas

sport

Sykkelrittet er for barn i alderen 0–12 år. Det skal finne sted i Harstad Sykkelpark i Blåbærhaugen fredag 16. juli.

– Sykkelparken i Harstad er virkelig kul med en artig pumptrack og varierende underlag; et perfekt sted å avholde Tour of Norway for kids. Dette gleder vi oss til, skriver Tour of Norway for kids på sin nettside.