Må avlyse sitt storstevne

sport

Det bekrefter leder i arrangørklubben Skånland Stall, Martine Dagny Martinsen, etter at det ble fattet mistanke om den smittsomme hestesykdommen i forrige uke. Det skjedde etter at en hest sørfra hadde stått på stallen sammen med en annen hest fra regionen. Ifølge Mattilsynet var det grunn til å tro at hesten kan ha brakt med seg smitte, selv om den selv ikke var syk på tidspunktet den var på deres stall. Mistanken har senere blitt bekreftet ved at den andre hesten, som til vanlig er hjemmehørende på en annen stall i regionen, nå har blitt smittet av sykdommen.

– Det er en spesiell situasjon for oss. Hestesykdommer som denne er noe som vi aldri har vært i kontakt med tidligere i min tid som leder, sier Martinsen.