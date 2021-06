Øverland må fortsatt vente på Paralympics-uttak: - Ikke verdens undergang

sport

Harstadværingen klarte kvalifiseringskravet på 100 meter under europamesterskapet i parafriidrett i Polen nylig. Da ble hun sjette best på tiden 12.90, som var to tidels sekunder under et såkalt high performance-kravet for uttak til Paralympics.

Tirsdag kom det andre uttaket til både OL og Paralympics – uten 17-åringen fra IK Hind. På en pressekonferanse i regi av Olympiatoppen ble nye sju utøvere uttatt til Paralympics. 32 nye utøvere ble klare for OL. Det var toppidrettssjef Tore Øvrebø som kunngjorde navnene på de uttatte.