sport

Det dreier seg om landets største arrangement for utøvere med utviklingshemming/ nedsatt funksjonsevne . Ifølge den opprinnelige planen skulle turneringa ha vært avholdt i Kristiansand denne høsten. Nå er arrangementet flyttet ett år, slik at arrangementet nå skal arrangeres i samme by høsten 2022. Deltakerne konkurrerer enten innenfor fotball eller håndball.

– Det er veldig trist at vi må avlyse. Vi vet hvor mange spillere som hadde sett fram til å møte venner fra hele Norge her, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt til fotball.no.