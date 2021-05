Derfor går Medkila i svart i over tre døgn

sport

Det blir stille på sosiale medier som Instagram, Facebook og Twitter til og med 3 mai fra Medkila IL og de øvrige klubbene i toppfotballen for kvinner, bekrefter Kjersti Melkiorsen, salgs- og markedsleder i klubben. Blant annet medfører det at et prosjekt med daglig presentasjon av spillere, som også publiseres på ht.no og i Harstad Tidendes papirutgave, er satt på vent til tirsdag.

Følger engelsk toppfotball

En siste post, i svart bakgrunn med teksten #stopinlineabuse (stopp misbruk på nett), viser at 1.-divisjonsklubben fra Harstad er med på en kampanje. Interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner ønsker å bidra ved å rette søkelys på et problem som klubber og spillere sier er økende.